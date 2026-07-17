« Où en est-on de la vie sur Mars? », Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
« Où en est-on de la vie sur Mars? » Mardi 29 septembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Mardi 29 septembre à 18h
Par Sylvestre Maurice, astrophysicien-planétologue, directeur de l’IRAP, correspondant de l’AAE
Nous vivons une époque formidable : une vingtaine de véhicules robotisés ont exploré Mars depuis l’an 2000. Trophée de suprématie nationale, champ d’expérimentations technologiques pour les industriels, source d’émerveillement pour les peuples qui suivent avec une étonnante ferveur l’aventure des robots, la planète rouge représente la plus belle quête pour les scientifiques qui, eux, cherchent méthodiquement si les martiens existent. Ils préparent la prochaine étape : la collecte d’échantillons qui seront rapportés sur Terre, le graal des planétologues. Où en sommes-nous ?
Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Une conférence de l’AAE
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