Où est passé le Prirassouri ? Vierzon
Où est passé le Prirassouri ? Vierzon mercredi 3 février 2027.
Vierzon
Où est passé le Prirassouri ?
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 18:30:00
fin : 2027-02-03
Date(s) :
2027-02-03
Deux musiciens découvrent une partition ancienne renfermant un mystérieux message caché. Il n’en faut pas plus pour éveiller leur curiosité et entraîner petits et grands dans une enquête musicale, à la recherche d’un drôle d’animal.
Entre le conte musical et le théâtre d’objet, les deux artistes, multi-instrumentistes et chanteurs, transforment leurs instruments, à l’aide de petits accessoires, en marionnettes évoquant les personnages ou les animaux rencontrés. Viole de gambe, harpe, tambours de différentes tailles et autres percussions, flûtes de différentes formes, cornemuse, etc. Permettent autant de jeux de sons que de jeux d’images
la harpe devient aile de papillon, la cornemuse oiseau étrange, le tambour à cordes sauterelle malicieuse ! 5 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Où est passé le Prirassouri ? Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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