Vierzon

Où est passé le Prirassouri ?

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 18:30:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Deux musiciens découvrent une partition ancienne renfermant un mystérieux message caché. Il n’en faut pas plus pour éveiller leur curiosité et entraîner petits et grands dans une enquête musicale, à la recherche d’un drôle d’animal.

​Entre le conte musical et le théâtre d’objet, les deux artistes, multi-instrumentistes et chanteurs, transforment leurs instruments, à l’aide de petits accessoires, en marionnettes évoquant les personnages ou les animaux rencontrés. Viole de gambe, harpe, tambours de différentes tailles et autres percussions, flûtes de différentes formes, cornemuse, etc. Permettent autant de jeux de sons que de jeux d’images

la harpe devient aile de papillon, la cornemuse oiseau étrange, le tambour à cordes sauterelle malicieuse ! 5 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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L’événement Où est passé le Prirassouri ? Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON