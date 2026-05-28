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Où est passé Paris ? L’Art Scène Théâtre Pau

Où est passé Paris ? L’Art Scène Théâtre Pau

Où est passé Paris ? L’Art Scène Théâtre Pau samedi 30 mai 2026.

Lieu : L'Art Scène Théâtre

Adresse : 9 Rue Pasteur

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pau

Où est passé Paris ?

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales enfants et ados

Un groupe de vacanciers arrive à Paris pour un séjour touristique.
Le seul souci… Paris a disparu…

Mise en scène Jérémie Arnaud
Chorégraphies Séverine Stocker   .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49  contact@lartscene.fr

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English : Où est passé Paris ?

L’événement Où est passé Paris ? Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau

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