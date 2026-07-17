Où sont nos thunes ?, Centre Tignous d’art contemporain, Montreuil

Informations pratiques

Où sont nos thunes ? 19 et 20 septembre Centre Tignous d’art contemporain Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

« Où sont nos thunes ? » questionne le pouvoir économique des femmes. Si l’égalité salariale est un droit théorique depuis 1972, dans les faits le compte n’y est pas. L’indépendance financière des femmes n’est toujours pas acquise et influence profondément les relations genrées. Pourquoi les femmes n’aiment-elles pas parler d’argent alors même qu’il est un facteur crucial d’émancipation ? En faisant dialoguer créations artistiques, textes littéraires et objets d’archives, l’exposition ambitionne de briser le tabou de l’argent pour faire advenir une véritable égalité économique entre hommes et femmes.

Cette exposition prend place dans les journées du matrimoine et est visible du 3 septembre au 24 octobre 2026.

Centre Tignous d’art contemporain 116, rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs.

Horaires d’ouverture :

Mercredi / jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-21h

Samedi : 14h-19h Métro Robespierre (ligne 9)

Exposition « Où sont nos thunes ? »

©@Zoé Saudrais – On veut le beurre et l’argent du beurre