Où Va Le Monde ? / Nuit Pop Française SUPERSONIC Paris
Où Va Le Monde ? / Nuit Pop Française SUPERSONIC Paris mardi 14 juillet 2026.
OÙ VA LE MONDE ?
Avis aux amoureux et amoureuses de la chanson française, notre soirée french pop « OÙ VA LE MONDE » est faite pour vous !
Sur le dancefloor, des tubes allant d’Etienne Daho à La Femme, de Céline Dion à Sexy Sushi, en passant par Les Rita Mitsouko, Mylène Farmer, Goldman, L’Impératrice, Christophe, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Jacques Dutronc…
Viens danser, chanter, crier, le monde peut bien attendre !
Live Tribute à 1h par Banga
DJ set French Pop d’Alex Croq Mac et l’Affreux Jojo
Si tu aimes: Niagara, Indochine, Etienne Daho, Les Rita Mitsouko, France Gall, Alain Bashung, Michel Polnareff, Celine Dion, Jean Jacques Goldman, Serge Gainsbourg, Lio, Christophe, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Michel Berger, Jacques Dutronc, Mylene Farmer, Taxi Girl, Elli & Jacno, Axel Bauer, Laurent Voulzy, Alain Souchon…
Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3CUaGIg
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Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC, concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le lundi 13 juillet 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-14T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-13T23:00:00+02:00_2026-07-13T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4E7dPRZkl https://fb.me/e/4E7dPRZkl
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