Ouaga 2000 Crozon
vendredi 11 décembre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Ouaga 2000
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 14:15:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Bal participatif musique électro africaine
Dans le cadre du festival Théâtre à tout âge
Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entraînant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies qui embarquent le public, dans l’esprit de grande fête populaire. Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Évelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petits et grands à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire. Le voyage traverse les percussions des peuples Peul, Toussian et Dozo, la rumba congolaise, puis s’emballe dans une transe collective mêlant afropunk, afrodisco et musiques électroniques. Avec un groove assumé et une joie communicative, Ouaga 2000 explore les trésors sonores et culturels d’Afrique de l’Ouest, entre mémoire intime et patrimoine vivant.
Spectacle de Gurvan Loudoux, Amadou Diao, Évelyne Mambo L’Armada Productions
À partir de 6 ans
Durée 1h
Tarifs 10€ / 6€ .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Ouaga 2000 Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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