Ouest Park 2026 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Ouest Park 2026 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre vendredi 16 octobre 2026.
Le Havre
Ouest Park 2026
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Fort de Tourneville Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Depuis plus de vingt ans, le festival Ouest Park est l’un des plus grands rendez-vous musicaux de l’automne sur la région havraise. Le festival le plus à l’ouest réunit le meilleur de la scène nationale et internationale, des têtes d’affiches incontournables et les plus belles découvertes du moment, dans un cadre idéal le Fort de Tourneville au Havre.
Au programme, les artistes à l’ouest
Babyshambles ; Médine ; Kery James ; Suzane ; Sam Sauvage ; Acid Arab ; Daniel Avery ; Flora Fishbach ; Jen Cardini ; BCUC ; Asfar Shamsi ; Juste Shani ; Hypnosis Therapy ; Violent Sadie Mode ; Christine ; Dick Voodoo ; Shubni ; Kaddy And The Keys ; 329 + Guests
Plus d’infos sur ouestpark.co .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Fort de Tourneville Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Ouest Park 2026
L’événement Ouest Park 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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