OURS – LE PETIT KURSAAL Besancon

OURS Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Trois ans après la sortie de l’album Mitsouko, et plus de 60 dates de concerts et de festivals effectués à travers laFrance, OURS sera de retour en 2025 avec un nouvel album de chansons originales. Ce disque sera son 5ème album studio, et il verra le jour au beau milieu d’une tournée que l’artiste s’apprête àdémarrer avec son frère Pierre, et son père Alain Souchon. Cette série de dates exceptionnelles – pour la première fois en famille et à 3 sur scène – mettra en avant lerépertoire magistral d’Alain Souchon. Le nouvel album de OURS sortira sur le label Capitol / Universal. Un premier single verra le jour à l’automne 2024.Réservation PMR : reservations@ngproductions.fr

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25