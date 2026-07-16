Ours, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Ours Mardi 11 mai 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-11T20:30:00+02:00 – 2027-05-11T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-11T20:30:00+02:00 – 2027-05-11T22:00:00+02:00

Leurs chansons continuent de traverser les générations et habitent la mémoire collective bien au-delà de la Bretagne. Quatre artistes aux univers singuliers choisissent aujourd’hui de les faire résonner à nouveau, à leur manière : en inventant des formes musicales originales. À la poésie et à l’entrain des Ours originels s’ajoutent des voix féminines, une orchestration inventive et un souffle résolument contemporain. À leur esprit frondeur répond aujourd’hui une liberté de jeu inédite, portée par une nouvelle génération d’artistes. Ce spectacle explore ce répertoire avec tendresse, fraîcheur et irrévérence, une traversée musicale transgénérationnelle, vivante et généreuse.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Ours nous plonge dans le répertoire du groupe breton Les Ours du Scorff, formation mythique qui a marqué plusieurs générations par son univers musical malicieux, enraciné dans la culture bretonne.

Sylvain Gripoix