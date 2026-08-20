Out of Place — un drame chinois au Christine Cinéma Club Christine Cinéma Club Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Christine Cinéma Club · Paris
Informations pratiques
Après plusieurs années passées en France, Wan Ye, photographe, revient à Wenzhou, sa ville d’origine. Elle y retrouve A-Sheng et A-Bei, dont la vie a continué en son absence, et croise Xiao Hu, une jeune femme qui rêve à son tour de partir en France. Entre retrouvailles, départs et ville en transformation, Out of Place explore ce que signifie revenir là où l’on ne se sent plus tout à fait chez soi.
Réalisé par Jin Xiangyi, Out of Place (小城季风) est un long métrage chinois de 2025, d’une durée de 105 minutes. Projection en version originale mandarin sous-titrée en français.
Chine · 2025 · 105 min · VOSTFR
Séance proposée par INTRITALE FILMS au Christine Cinéma Club.
Une séance exceptionnelle au Christine Cinéma Club pour découvrir un drame chinois contemporain sur le retour au pays, l’appartenance et le désir d’ailleurs.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h30 à 21h15
payant
De 5 à 10 euros.
Tarifs hors éventuels frais de gestion liés à la réservation en ligne.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T21:15:00+02:00
Christine Cinéma Club 4, rue Christine 75006 Paris
https://intritale.com/fr/lineup/out-of-place contact@intritale.com
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