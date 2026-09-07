Outils et jeux de nos campagnes, Eglise de Beauvoir, Beauvoir

Informations pratiques

Outils et jeux de nos campagnes Dimanche 20 septembre, 09h00, 13h30 Eglise de Beauvoir Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition d’outils anciens des campagnes, témoins des savoir-faire d’autrefois en Seine-et-Marne, et profitez d’un espace de jeux en bois traditionnels, accessibles à tous pour partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Eglise de Beauvoir 1 rue du fief 77390 Beauvoir Beauvoir 77390 Seine-et-Marne Île-de-France https://lesmesniesdubelvoir.s2.yapla.com/ L’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beauvoir, anciennement dédiée à Saint-Hubert, conserve plusieurs objets classés ou inscrits au titre des Monuments historiques : une statue de Saint-Hubert en pierre du XVIIIe siècle, deux consoles en bois taillé et marbré, un bas-relief de l’Annonciation daté de 1673, ainsi que le banc d’œuvre, les lambris et le maître-autel. L’église a récemment fait l’objet d’une restauration, mettant en valeur ce riche patrimoine.

Découvrez une exposition d’outils anciens des campagnes, témoins des savoir-faire d’autrefois en Seine et Marne, et profitez d’un espace de jeux en bois traditionnels, accessibles à tous pour un en…

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