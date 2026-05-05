Ouverture au public de la salle du musée « Domus Foris Flubeum », Istituto Scolastico Ippolito Cavalcanti, Naples, Napoli, Napoli

Ouverture au public de la salle du musée « Domus Foris Flubeum », Istituto Scolastico Ippolito Cavalcanti, Naples Vendredi 12 juin, 10h30 Napoli Napoli

Maximum 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Ouverture au public de la salle du musée « Domus Foris Flubeum » aménagée à l’intérieur de l’Institut scolaire « Ippolito Cavalcanti », situé dans le quartier de San Giovanni a Teduccio, dans la périphérie orientale de Naples. Le but de l’initiative est d’offrir aux habitants du quartier, adultes et enfants, et, plus généralement, aux citoyens de Naples la possibilité de visiter un espace muséal peu connu, qui accueille certains des matériaux archéologiques provenant de la fouille d’une villa rustique de l’époque romaine, partiellement étudiée à la fin des années soixante-dix dans ce secteur territorial, à l’occasion de la réalisation d’un collecteur d’égouts du Alveo Volla le long du tracé de l’actuel Viale Due Giugno. En plus de la visite de la salle du musée, l’événement comprendra une conférence ouverte sur l’alimentation dans la Rome antique par le Dr. Enrico Angelo Stanco, fonctionnaire archéologue de cette Surintendance, dans l’Aula Magna adjacente à la salle du musée et, par la suite, un brunch avec des plats typiques de la cuisine romaine préparé par les étudiants et professeurs de l’Institut hôtelier « Ippolito Cavalcanti ».

Napoli Napoli Napoli Napoli Campania https://sabap.na.it/ Ouverture au public de la salle du musée « Domus Foris Flubeum » aménagée à l’intérieur de l’Institut scolaire « Ippolito Cavalcanti », situé dans le quartier de San Giovanni a Teduccio, dans la périphérie orientale de Naples. Le but de l’initiative est d’offrir aux habitants du quartier, adultes et enfants, et, plus généralement, aux citoyens de Naples la possibilité de visiter un espace muséal peu connu, qui accueille certains des matériaux archéologiques provenant de la fouille d’une villa rustique de l’époque romaine, partiellement étudiée à la fin des années soixante-dix dans ce secteur territorial, à l’occasion de la réalisation d’un collecteur d’égouts du Alveo Volla le long du tracé de l’actuel Viale Due Giugno. En plus de la visite de la salle du musée, l’événement comprendra une conférence ouverte sur l’alimentation dans la Rome antique par le Dr. Enrico Angelo Stanco, fonctionnaire archéologue de cette Surintendance, dans l’Aula Magna adjacente à la salle du musée et, par la suite, un brunch avec des plats typiques de la cuisine romaine préparé par les étudiants et professeurs de l’Institut hôtelier « Ippolito Cavalcanti ». Accès libre

JEA

Sala museale “Domus Foris Flubeum », ©Sabap Napoli