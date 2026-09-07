Ouverture de la Banque de France à NIORT, Banque de France de NIORT, Niort

Informations pratiques

Ouverture de la Banque de France à NIORT Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Banque de France de NIORT Deux-Sèvres

Entrée gratuite sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

La Banque de France de Niort ouvre ses portes !

Le vendredi 18 septembre venez découvrir les missions de la Banque de France en région, lors de différents stands et ateliers :

-les missions d’une banque centrale

-le surendettement et l’inclusion financière

-l’éducation financière des publics

-les services auprès des entreprises

-un sujet sur les réserves d’or

-un exercice de reconnaissance de faux billets

-une visite de nos anciennes salles des coffres et réserves où étaient entreposés les billets de banque et les pièces de monnaie.

Une occasion unique de plonger dans l’univers de la Banque de France et d’échanger avec celles et ceux qui font vivre cette institution au quotidien.

Succursale de Niort – 91 rue de la gare

Plages horaires : de 9 à 12 heures puis de 14 à 17 heures le vendredi 18 septembre.

Nombre de groupes : 4

Horaire de chaque session : 4 groupes avec une rotation toutes les 1h30 (9h-10h30 ; 10h30-12h00 ;14h-15h30 ;15h30-17h

Une jauge de 25 personnes au maximum par groupe.

Un accès est également disponible à destination des personnes à mobilité réduite.

Prises de vue limitées aux spots prévus, pas de poussettes ou sacs volumineux à l’intérieur des locaux

Banque de France de NIORT 91 rue de Gare 79000 NIORT Niort 79000 La Boule d’Or Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-niort-18092026 »}]

Une occasion unique de plonger dans l’univers de la Banque de France et d’échanger avec celles et ceux qui font vivre cette institution au quotidien. Banque France billets Or Missions ouverture dialogue

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