Ouverture de la chapelle de Bay, Chapelle de Bay, Passy

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle de Bay Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle de Bay Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Datant de 1662, la chapelle de Bay abrite un retable baroque en bois polychromé dont le tableau central symbolise le Couronnement de la Vierge.

Les Amis du site de Bay vous retraceront l’histoire de cet édifice baroque ainsi que sa campagne de restauration menée dans les années 2000.

Chapelle de Bay 3600, route du Plateau d’Assy, 74190 Passy Passy 74190 La Zéta Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 80 52 http://www.passy-mont-blanc.com Dédiée à saint François de Sales, saint Symphorien, saint Félix et saint Grat, la chapelle de Bay possède un beau retable en bois doré polychrome, une toile du Couronnement de la Vierge et un charmant décor mural, visible l’été depuis l’extérieur à travers une grille ouvragée en fer forgé.

Datant de 1662, la chapelle de Bay abrite un retable baroque en bois polychromé dont le tableau central symbolise le Couronnement de la Vierge.

© Mairie de Passy