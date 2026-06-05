Ouverture de la chapelle de Gouaux GOUAUX Gouaux samedi 19 septembre 2026.

Gouaux

Ouverture de la chapelle de Gouaux

GOUAUX Chapelle Saint-Etienne Gouaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette chapelle romane, classée Monument Historique, possède de magnifiques peintures murales.

.

GOUAUX Chapelle Saint-Etienne Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Romanesque chapel, classified as a historical monument, has magnificent wall paintings.

L’événement Ouverture de la chapelle de Gouaux Gouaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65