Ouverture de l’église de Gouaux GOUAUX Gouaux

Gouaux

Ouverture de l’église de Gouaux

GOUAUX Eglise paroissiale Gouaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Eglise avec un imposant clocher-tour recouvert d’un toit à l’impérial.

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GOUAUX Eglise paroissiale Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Church with an imposing bell-tower covered by an imperial-style roof.

L’événement Ouverture de l’église de Gouaux Gouaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65