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Ouverture de la chapelle de Gouaux GOUAUX Gouaux

Ouverture de la chapelle de Gouaux GOUAUX Gouaux dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : GOUAUX

Adresse : Chapelle Saint-Etienne

Ville : 65240 Gouaux

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Gouaux

Ouverture de la chapelle de Gouaux

GOUAUX Chapelle Saint-Etienne Gouaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Cette chapelle romane, classée Monument Historique, possède de magnifiques peintures murales.
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GOUAUX Chapelle Saint-Etienne Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

This Romanesque chapel, classified as a historical monument, has magnificent wall paintings.

L’événement Ouverture de la chapelle de Gouaux Gouaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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