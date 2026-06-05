Ouverture de l’église de Gouaux GOUAUX Gouaux
Ouverture de l’église de Gouaux GOUAUX Gouaux samedi 19 septembre 2026.
Gouaux
Ouverture de l’église de Gouaux
GOUAUX Eglise paroissiale Gouaux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Eglise avec un imposant clocher-tour recouvert d’un toit à l’impérial.
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GOUAUX Eglise paroissiale Gouaux 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Church with an imposing bell-tower covered by an imperial-style roof.
L’événement Ouverture de l’église de Gouaux Gouaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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