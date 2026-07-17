Ouverture de la chapelle de la Sorbonne au public !, Chapelle de la Sorbonne, Paris

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle de la Sorbonne au public ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la chapelle de la Sorbonne ouvre exceptionnellement ses portes. Embarquez avec nous dans un voyage temporel et architectural !

La visite proposée, en présence de la conservatrice, permettra de rédécouvrir les peintures murales fraîchement restaurées de Philippe de Champaigne et Charles Timbal. Ces oeuvres seront accessibles au public pour la première fois dans le cadre exceptionnel de la Sorbonne.

Au cœur du quartier latin animé par les étudiants de Paris se dresse le symbole de la plus vieille université de France, le dôme de la chapelle de la Sorbonne. Point de repère majeur de l’architecture religieuse classique française dans ce quartier étudiant par excellence, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne (ou chapelle de la Sorbonne) est aujourd’hui l’un des bâtiments les plus emblématiques de Paris. Conçue par les artistes les plus talentueux de leur temps, elle abrite des trésors insoupçonnés et constitue un témoin unique de l’architecture du Paris du XVIIe siècle.

Retrouvez le lien d’inscription pour cet évènement :https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2026

Chapelle de la Sorbonne Place de la Sorbonne 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]

Visite commentée

© Clément Dorval / Ville de Paris