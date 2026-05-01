Ouverture de la Chapelle Saint Jean Crupies
Ouverture de la Chapelle Saint Jean Crupies vendredi 8 mai 2026.
Crupies
Ouverture de la Chapelle Saint Jean
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-07 2026-06-21 2026-07-05
Pendant toute la saison 2023, la Chapelle Saint Jean a été ouverte aux visiteurs entre 15h00 et 19h00 les jours suivants
.
Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 58 06 37 lachapellestjean@gmail.com
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English :
Throughout the 2023 season, the Chapelle Saint Jean was open to visitors between 3:00 pm and 7:00 pm on the following days:
L’événement Ouverture de la Chapelle Saint Jean Crupies a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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