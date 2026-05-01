Crupies

Ouverture de la Chapelle Saint Jean

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-07 2026-06-21 2026-07-05

Pendant toute la saison 2023, la Chapelle Saint Jean a été ouverte aux visiteurs entre 15h00 et 19h00 les jours suivants

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 58 06 37 lachapellestjean@gmail.com

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English :

Throughout the 2023 season, the Chapelle Saint Jean was open to visitors between 3:00 pm and 7:00 pm on the following days:

L’événement Ouverture de la Chapelle Saint Jean Crupies a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux