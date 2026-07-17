Ouverture de la médiathèque, Ircam, Paris

Informations pratiques

Ouverture de la médiathèque Samedi 19 septembre, 15h00 Ircam Paris

Accès libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

La médiathèque de l’Ircam propose au public de découvrir ses collections de ressources dédiées à la musique contemporaine et aux sciences et technologies de la musique et du son. Les visiteuses et visiteurs pourront notamment découvrir une sélection de partitions reconnues pour leur particularité graphique, leur format hors norme ou leur notation inventive et singulière.

Ircam 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France 0144781240 https://www.ircam.fr/fr https://www.facebook.com/iIRCAM/?locale=fr_FR;http://linkedin.com/company/31174;http://instagram.com/ircam_paris;http://youtube.com/user/Ircam75;https://ircam-billetterie.mapado.com/ Fondé par Pierre Boulez, l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam) est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l’innovation scientifique et technologique, l’institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs. L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d’une saison parisienne, de tournées en France et à l’étranger et de son rendez-vous annuel : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire. Métro

Hôtel de Ville, lignes 1 et 11

Rambuteau, ligne 11

Châtelet, lignes 1, 4, 7, 11 et 14

RER

Châtelet – Les Halles, lignes A, B et D

Bus

Lignes 29, 38, 47 et 75

Visite libre de la médiathèque

© Philippe Barbosa