Ouverture de la souscription « Fondation du patrimoine », Maison Civet, Euville

Informations pratiques

Ouverture de la souscription « Fondation du patrimoine » 19 et 20 septembre Maison Civet Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Fondation du Patrimoine officialise le lancement de la souscription par la présence de ses représentants. La signature de la convention aura lieu sur le site le samedi à 11h.

En complément des animations prévues par la fondation , « Euville patrimoine et culture » propose une exposition de matériels anciens, de photos d’archive, et du balustre du pont Adolphe à Luxembourg ville offert récemment .

Maison Civet 19 chemin de Gonfontaine 55200 Euville Euville 55200 Euville Meuse Grand Est 06 41 36 04 91 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083200816959 parking sur place

La Fondation du Patrimoine officialise le lancement de la souscription par la présence de ses représentants. La signature de la convention aura lieu sur le site le samedi à 11h.

©Euville patrimoine et culture