Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet
Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet lundi 6 juillet 2026.
Azet
Ouverture de l’église d’Azet
Eglise AZET Azet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-07-06 15:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Cette église romane possède de remarquables peintures murales du XVIe siècle.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
Eglise AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
This Romanesque church has remarkable 16th century wall paintings.
L’événement Ouverture de l’église d’Azet Azet a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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