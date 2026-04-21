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Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet

Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : AZET

Ville : 65170 Azet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Azet

Ouverture de l’église d’Azet

Eglise AZET Azet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-07-13 15:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Cette église romane possède de remarquables peintures murales du XVIe siècle.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.   .

Eglise AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

This Romanesque church has remarkable 16th century wall paintings.

L’événement Ouverture de l’église d’Azet Azet a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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