Azet

PYRENEES CYCL’N TRIP 2026

Col de Val Louron-Azet AZET Azet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

COLS RÉSERVÉS AUX CYCLISTES

La route d’accès au col sera fermée à la circulation motorisée et entièrement réservées aux cyclistes de 9h à 12h.

Une zone de filtrage des véhicules et d’accueil des cyclistes sera installée au début de chaque col réservé.

L’accès est libre et gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ. .

Col de Val Louron-Azet AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 65

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English :

PASSES RESERVED FOR CYCLISTS

The access road to the pass will be closed to motorized traffic and entirely reserved for cyclists from 9am to 12pm.

At the start of each reserved pass, there will be an area for filtering vehicles and welcoming cyclists.

L’événement PYRENEES CYCL’N TRIP 2026 Azet a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de St Lary|CDT65