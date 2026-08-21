Ouverture de l’église Saint-Donat aux Plagnes, Église Saint-Donat des Plagnes, Passy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Donat des Plagnes · Passy
Informations pratiques
Ouverture de l’église Saint-Donat aux Plagnes Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Donat des Plagnes Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’association pour la sauvegarde du patrimoine et de l’art baroque au pays du mont-Blanc ouvre au public l’église Saint-Donat, bel édifice baroque qui a récemment été restaurée grâce à l’association et la commune de Passy.
L’église accueille également une exposition de reproductions de tableaux du peintre Gabriel Loppé.
Église Saint-Donat des Plagnes 74190 Passy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 58 80 52
Journées européennes du patrimoine
© Association pour la sauvegarde du patrimoine et de l’art baroque au pays du mont-Blanc
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