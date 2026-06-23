Ouverture de l’exposition Il était une fois la percussion, musique et traditions des peuples du monde Soulomès
samedi 18 juillet 2026 · Soulomès
Informations pratiques
Soulomès
Ouverture de l’exposition Il était une fois la percussion, musique et traditions des peuples du monde
La Commanderie Soulomès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-18
Les instruments sont des matières vivantes, notamment les peaux animales qui peuvent s’altérer avec le temps et l’usure du bois
Les instruments sont des matières vivantes, notamment les peaux animales qui peuvent s’altérer avec le temps et l’usure du bois. Le but n’est pas de faire un musée statique mais une exposition vivante d’objets sonores, percutants, animée par l’auteur et collectionneur.
L’auteur vous invite aussi à une visite guidée de l’exposition et vous entendrez aussi différentes sonorités de certaines percussions.
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La Commanderie Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 80 65 10 45
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English :
Instruments are living materials, particularly animal hides, which can deteriorate over time and due to wear and tear on the wood
L’événement Ouverture de l’exposition Il était une fois la percussion, musique et traditions des peuples du monde Soulomès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat
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