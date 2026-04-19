Ouverture de saison 2026 du site de la Graufesenque Les Floralies Millau
Ouverture de saison 2026 du site de la Graufesenque Les Floralies Millau samedi 2 mai 2026.
Millau
Ouverture de saison 2026 du site de la Graufesenque Les Floralies
Avenue Louis Balsan Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
LES RENDEZ-VOUS DE LA JOURNÉE
À 11h Visite guidée du site Sur les pas des archéologues
À 14h Balade Contée fleurette par Sophie Lemonnier (Durée 1h30)
À 16h Présentation de la saison 2026 à la Graufesenque suivie d’un goûter (offert)
De 16h et 17h30 Dédicace du livre de Camille Albaret et René Pierrot Les demains dans la terre
EN CONTINU
Atelier création d’un panier floral
Atelier création de bijoux floraux avec l’ASSAUVAGG
Stand Causse Compost
Troc de plants avec le club Jardins de la MJC
Vente de plants d’arbres Micro-pépinière forestière
Stand de l’association Jardin Pote Agé (uniquement le matin)
Librairie nomade (Syllabes)
Stand l’oiseau vanneur (vente d’objets en vannerie) .
Avenue Louis Balsan Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 11 37 graufesenque@orange.fr
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English :
L’événement Ouverture de saison 2026 du site de la Graufesenque Les Floralies Millau a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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