Millau

Ouverture de saison 2026 du site de la Graufesenque Les Floralies

Avenue Louis Balsan Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

LES RENDEZ-VOUS DE LA JOURNÉE

À 11h Visite guidée du site Sur les pas des archéologues

À 14h Balade Contée fleurette par Sophie Lemonnier (Durée 1h30)

À 16h Présentation de la saison 2026 à la Graufesenque suivie d’un goûter (offert)

De 16h et 17h30 Dédicace du livre de Camille Albaret et René Pierrot Les demains dans la terre

EN CONTINU

Atelier création d’un panier floral

Atelier création de bijoux floraux avec l’ASSAUVAGG

Stand Causse Compost

Troc de plants avec le club Jardins de la MJC

Vente de plants d’arbres Micro-pépinière forestière

Stand de l’association Jardin Pote Agé (uniquement le matin)

Librairie nomade (Syllabes)

Stand l’oiseau vanneur (vente d’objets en vannerie) .

Avenue Louis Balsan Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 11 37 graufesenque@orange.fr

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English :

L’événement Ouverture de saison 2026 du site de la Graufesenque Les Floralies Millau a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)