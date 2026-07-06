OUVERTURE DE SAISON 26-27 Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

OUVERTURE DE SAISON 26-27

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Ouverture de saison 26-27

Samedi 12 septembre Domaine de Boissets

Pour ouvrir la saison, Scènes Croisées vous invite à un après-midi entre ciel et pierres au magnifique Domaine de Boissets cirque, musique, performance culinaire et théâtre s’y croisent au fil de récits intimes, de gestes transmis et de contes d’aujourd’hui.

Ouverture de saison 26-27

Samedi 12 septembre Domaine de Boissets

Pour ouvrir la saison, Scènes Croisées vous invite à un après-midi entre ciel et pierres au magnifique Domaine de Boissets

cirque, musique, performance culinaire et théâtre s’y croisent au fil de récits intimes, de gestes transmis et de contes d’aujourd’hui.

15:00 Ouverture officielle de la saison

15:30 Newroz Cie La Meute (théâtre, cirque, musique)

Seul en scène, Bahoz Temaux mêle acrobatie, chant, saz et guitare dans un concert-cirque libre et vibrant. Un solo drôle et bouleversant sur les racines, l’identité, les rêves et la place que chacun·e cherche dans le monde.

01:00 — dès 9 ans

16:30 Et la terre se transmet comme la langue Sara Harakat / Rural Territory (performance culinaire à ciel ouvert)

En résidence au Four à pain, Sara Harakat mène une recherche avec Le Fédou, fromagerie de Hyelzas, autour du lait, du fromage et des gestes transmis. Cette enquête devient une performance culinaire et poétique à ciel ouvert une grande table, des matières blanches, des chants, des saveurs du Causse et d’ailleurs.

01:00 — tout public

18:00 Trois contes et quelques Groupe Merci (théâtre)

Les contes de Perrault revisités à l’heure des influenceuses, du pétrole et de #MeToo. Deux comédiens-conteurs font surgir ce que les vieilles histoires cachent encore domination, désir, pouvoir, peur de l’autre. Drôle, cruel et délicieusement grinçant.

01:15 — dès 12 ans

Tout au long de l’après-midi, venez rencontrer l’équipe de Scènes Croisées pour tout savoir sur les spectacles de la saison 26-27 !

Tarifs 6 € un spectacle + la performance culinaire 10€ la journée

Infos & billetterie scenescroisees.fr 04 66 65 75 75 .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

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English :

Season Opening 26-27

Saturday, September 12 ? Domaine de Boissets

To kick off the season, Scènes Croisées invites you to an afternoon between sky and stone at the magnificent Domaine de Boissets: circus, music, culinary performances, and theater come together through intimate stories, passed-down traditions, and contemporary tales.

L’événement OUVERTURE DE SAISON 26-27 Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-CDT48