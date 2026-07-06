OUVERTURE DE SAISON 26-27 Gorges du Tarn Causses
samedi 12 septembre 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
OUVERTURE DE SAISON 26-27
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Ouverture de saison 26-27
Samedi 12 septembre Domaine de Boissets
Pour ouvrir la saison, Scènes Croisées vous invite à un après-midi entre ciel et pierres au magnifique Domaine de Boissets cirque, musique, performance culinaire et théâtre s’y croisent au fil de récits intimes, de gestes transmis et de contes d’aujourd’hui.
Ouverture de saison 26-27
Samedi 12 septembre Domaine de Boissets
Pour ouvrir la saison, Scènes Croisées vous invite à un après-midi entre ciel et pierres au magnifique Domaine de Boissets
cirque, musique, performance culinaire et théâtre s’y croisent au fil de récits intimes, de gestes transmis et de contes d’aujourd’hui.
15:00 Ouverture officielle de la saison
15:30 Newroz Cie La Meute (théâtre, cirque, musique)
Seul en scène, Bahoz Temaux mêle acrobatie, chant, saz et guitare dans un concert-cirque libre et vibrant. Un solo drôle et bouleversant sur les racines, l’identité, les rêves et la place que chacun·e cherche dans le monde.
01:00 — dès 9 ans
16:30 Et la terre se transmet comme la langue Sara Harakat / Rural Territory (performance culinaire à ciel ouvert)
En résidence au Four à pain, Sara Harakat mène une recherche avec Le Fédou, fromagerie de Hyelzas, autour du lait, du fromage et des gestes transmis. Cette enquête devient une performance culinaire et poétique à ciel ouvert une grande table, des matières blanches, des chants, des saveurs du Causse et d’ailleurs.
01:00 — tout public
18:00 Trois contes et quelques Groupe Merci (théâtre)
Les contes de Perrault revisités à l’heure des influenceuses, du pétrole et de #MeToo. Deux comédiens-conteurs font surgir ce que les vieilles histoires cachent encore domination, désir, pouvoir, peur de l’autre. Drôle, cruel et délicieusement grinçant.
01:15 — dès 12 ans
Tout au long de l’après-midi, venez rencontrer l’équipe de Scènes Croisées pour tout savoir sur les spectacles de la saison 26-27 !
Tarifs 6 € un spectacle + la performance culinaire 10€ la journée
Infos & billetterie scenescroisees.fr 04 66 65 75 75 .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
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English :
Season Opening 26-27
Saturday, September 12 ? Domaine de Boissets
To kick off the season, Scènes Croisées invites you to an afternoon between sky and stone at the magnificent Domaine de Boissets: circus, music, culinary performances, and theater come together through intimate stories, passed-down traditions, and contemporary tales.
L’événement OUVERTURE DE SAISON 26-27 Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-CDT48
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