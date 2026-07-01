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Ouverture de saison culturelle 2026-2027 au Geyser Le Geyser Bellerive-sur-Allier

vendredi 25 septembre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Geyser
Adresse
43 rue Jean-Baptiste Burlot
Ville
03700 Bellerive-sur-Allier
Département
Allier
Tarif
6 6 6

Bellerive-sur-Allier

Ouverture de saison culturelle 2026-2027 au Geyser

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Cette soirée sera l’occasion de découvrir en détail les rendez-vous de la saison culturelle 2026-2027 ainsi qu’une comédie.
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00  geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

This evening will be an opportunity to learn more about the events of the 2026–2027 cultural season, as well as a comedy.

L’événement Ouverture de saison culturelle 2026-2027 au Geyser Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-01 par Vichy Destinations

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