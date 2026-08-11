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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Ouverture de saison de la MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Jeunes et de la Culture
Adresse
94 Promenade du Fori
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif
11 11 11

Chamonix-Mont-Blanc

Ouverture de saison de la MJC de Chamonix

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de saison socioculturelle Kalayaan + 1ère partie Mara Dupont Duo
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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24  accueil@mjchamonix.org

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English :

Socio-Cultural Season Opener: Kalayaan + Part 1: Mara Dupont Duo

L’événement Ouverture de saison de la MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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