Ouverture de saison de la MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Ouverture de saison de la MJC de Chamonix

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de saison socioculturelle Kalayaan + 1ère partie Mara Dupont Duo

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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

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English :

Socio-Cultural Season Opener: Kalayaan + Part 1: Mara Dupont Duo

L’événement Ouverture de saison de la MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc