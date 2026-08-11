Ouverture de saison de la MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Ouverture de saison de la MJC de Chamonix
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de saison socioculturelle Kalayaan + 1ère partie Mara Dupont Duo
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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
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English :
Socio-Cultural Season Opener: Kalayaan + Part 1: Mara Dupont Duo
L’événement Ouverture de saison de la MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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