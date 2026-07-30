Vide Grenier des bois chemin des Lanchettes Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Vide Grenier des bois

chemin des Lanchettes Village des bois Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier au profit de la Caisse de secours des Guides de la Cie des guides de Chamonix. Buvette et petite restauration.

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chemin des Lanchettes Village des bois Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 18 37 13 cecilechatelain@orange.fr

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English : Barn Sale in the Woods

Garage sale to benefit the Chamonix Guides Company’s Relief Fund. Refreshments and light snacks available.

L’événement Vide Grenier des bois Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc