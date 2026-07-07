Ouverture de saison de La Soufflerie, en partenariat avec la Petite Gare et le collectif La Voie est libre, Esplanade Rosa Parks, Rezé
dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade Rosa Parks · Rezé
Informations pratiques
Ouverture de saison de La Soufflerie, en partenariat avec la Petite Gare et le collectif La Voie est libre Dimanche 20 septembre, 11h30 Esplanade Rosa Parks Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Une journée rythmée vous attend au gré de multiples animations !
Tout au long de la journée :
Atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétale, rencontre littéraire à la librairie…
À 11h30 et 16h –D’ICI LÀ (Cie Jusqu’à Maintenant)
Entre deux mots, deux pas, deux vies, D’ici là danse l’hsitoire d’une rencontre fragile et sincère. Dans l’espace public devenu intime, deux êtres se découvrent, mêlant gestes et mots pour dire ces petits riens qui font tout. (Durée 25 min)
À 12h30 – BANQUET
Une grande tablée vous accueille, apportez votre pique-nique ! Les boissons peuvent être commandées au Blablabar et le dessert, préparé par les habitant·es du quartier, est offert !
À 12h30 et 17h –WE CAN BE HEROES (Groupenfonction)
Trente pieds de micros sont disposés dans un espace délimité. La musique démarre et les héros et héroïnes d’un jour, coachés pour l’occasion, rejouent en playback des chansons mythiques. Une performance musicale jubilatoire ! (Durée 35 min)
De 14h à 17h en continu –LA CARAVANE JUK’BOX DES FRÈRES SCOPITONE
Le juke-box, c’est la caravane : plus besoin de jeton, c’est vous qui entrez dans la boîte ! À l’intérieur, les Frères Scopitone réinventent avec vous les plus grands standards, le tout sur 4 mètres carrés !
La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique sur la scène Blablabar.
Organisé par La Soufflerie, La Petite Gare et le collectif La Voie est libre.
Esplanade Rosa Parks Esplanade Rosa Parks, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.reze.fr/evenement/dici-la-compagnie-jusqua-maintenant/ »}, {« link »: « https://www.reze.fr/evenement/wa-can-be-heros-groupenfonction/ »}, {« link »: « https://www.reze.fr/evenement/la-caravane-jukbox-les-freres-scopitone/ »}, {« link »: « https://www.lasoufflerie.org/ »}, {« link »: « https://www.lapetitegarereze.com/ »}, {« link »: « https://www.reze.fr/evenement/dici-la-compagnie-jusqua-now/ »}] Accès : Tram 2 (Gare de Pont-Rousseau), Tram 3, Bus C4 et 38 (Pont-Rousseau/Martyrs)
Une journée rythmée vous attend au gré de multiples animations !
© Aeline
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