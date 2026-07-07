Ouverture de saison de La Soufflerie, en partenariat avec la Petite Gare et le collectif La Voie est libre, Esplanade Rosa Parks, Rezé

Atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétale, rencontre littéraire à la librairie…

Entre deux mots, deux pas, deux vies, D’ici là danse l’hsitoire d’une rencontre fragile et sincère. Dans l’espace public devenu intime, deux êtres se découvrent, mêlant gestes et mots pour dire ces petits riens qui font tout. (Durée 25 min)

À 12h30 – BANQUET

Une grande tablée vous accueille, apportez votre pique-nique ! Les boissons peuvent être commandées au Blablabar et le dessert, préparé par les habitant·es du quartier, est offert !

À 12h30 et 17h –WE CAN BE HEROES (Groupenfonction)

Trente pieds de micros sont disposés dans un espace délimité. La musique démarre et les héros et héroïnes d’un jour, coachés pour l’occasion, rejouent en playback des chansons mythiques. Une performance musicale jubilatoire ! (Durée 35 min)

De 14h à 17h en continu –LA CARAVANE JUK’BOX DES FRÈRES SCOPITONE

Le juke-box, c’est la caravane : plus besoin de jeton, c’est vous qui entrez dans la boîte ! À l’intérieur, les Frères Scopitone réinventent avec vous les plus grands standards, le tout sur 4 mètres carrés !

La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique sur la scène Blablabar.