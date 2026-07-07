Ouverture de saison – La Soufflerie, Esplanade Rosa Parks, Rezé

Informations pratiques

Ouverture de saison – La Soufflerie Dimanche 20 septembre, 10h00 Esplanade Rosa Parks Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démarrez par une visite matinale de l’Auditorium puis dirigez-vous vers l’Esplanade Rosa Parks pour une journée bien rythmée : spectacles, atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétal, rencontre littéraire… Flânez entre les stands et à la librairie, et apportez votre pique-nique le midi pour un banquet partagé, on vous offre le dessert ! La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique avec Plastic Jesus sur la scène BlaBlaBar.

Esplanade Rosa Parks Rue de la Gare, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/ouverture-de-saison-26-27/ »}]

Pour cette rentrée et en écho aux Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, la Soufflerie s’associe à la Petite Gare pour lancer sa nouvelle saison ! Au programme : ateliers, spectacles,…

Kalimba