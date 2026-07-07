UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rezé

Ouverture de saison – La Soufflerie, Esplanade Rosa Parks, Rezé

dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade Rosa Parks · Rezé

Ouverture de saison – La Soufflerie, Esplanade Rosa Parks, Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Esplanade Rosa Parks
Adresse
Rue de la Gare, Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Ouverture de saison – La Soufflerie Dimanche 20 septembre, 10h00 Esplanade Rosa Parks Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démarrez par une visite matinale de l’Auditorium puis dirigez-vous vers l’Esplanade Rosa Parks pour une journée bien rythmée : spectacles, atelier de lutherie sauvage, salon de coiffure végétal, rencontre littéraire… Flânez entre les stands et à la librairie, et apportez votre pique-nique le midi pour un banquet partagé, on vous offre le dessert ! La journée s’achèvera sur une note de chanson punk électronique avec Plastic Jesus sur la scène BlaBlaBar.

Esplanade Rosa Parks Rue de la Gare, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/ouverture-de-saison-26-27/ »}]
Pour cette rentrée et en écho aux Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, la Soufflerie s’associe à la Petite Gare pour lancer sa nouvelle saison ! Au programme : ateliers, spectacles,…

Kalimba

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)