OUVERTURE DES ATELIERS DU CHÂTEAU VARGOZ Sérignan
samedi 19 septembre 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
OUVERTURE DES ATELIERS DU CHÂTEAU VARGOZ
1 rue du Pont Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les coulisses de la création contemporaine dans un château du XIXᵉ siècle devenu un lieu de rencontres et d’inspiration.
Poussez les portes du Château Vargoz et découvrez un lieu où patrimoine et création contemporaine se rencontrent. Ancienne demeure bourgeoise du XIXᵉ siècle, ce site réhabilité accueille aujourd’hui des ateliers d’artistes et des résidences dédiées à la création. À l’occasion de leur ouverture, venez échanger avec les artistes et explorer un espace vivant, ouvert à toutes les formes d’expression artistique. .
1 rue du Pont Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
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English :
Take a look behind the scenes of contemporary art in a 19th-century castle that has been transformed into a place for gatherings and inspiration.
L’événement OUVERTURE DES ATELIERS DU CHÂTEAU VARGOZ Sérignan a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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