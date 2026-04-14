Ouverture des Jardins des Arcands – visite libre et salon de thé sous les chênes, Les Jardins des Arcands, Segré-en-Anjou Bleu

Ouverture des Jardins des Arcands – visite libre et salon de thé sous les chênes Samedi 6 juin, 14h00, 14h30 Les Jardins des Arcands Maine-et-Loire

Entrée 5€ (gratuit pour les -12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Les Jardins des Arcands ouvrent leurs portes pour une découverte libre du jardin. Les visiteurs peuvent se promener à leur rythme parmi les espaces ornementaux et nourriciers où se mêlent plantes cultivées et végétation spontanée.

Exceptionnellement, le salon de thé nomade des jardins s’installe à domicile. Habituellement présent sur des fêtes et événements pour valoriser la production du lieu, il proposera ici boissons et gourmandises maison, préparées avec des produits de saison et issus du jardin. Les visiteurs pourront les savourer sous les grands chênes.

Informations pratiques :

Visite libre de 14h à 19h

Entrée du jardin payante

Salon de thé sur place (boissons et gourmandises maison, bio et de saison)

Sans réservation

Les Jardins des Arcands La Martinaie 49500 Segré en anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Nyoiseau Maine-et-Loire Pays de la Loire 0658543447 https://www.lesjardinsdesarcands.fr/ https://www.instagram.com/jardinsdesarcands/ Les Jardins des Arcands sont un jardin expérimental situé à Nyoiseau, mêlant plantes ornementales, nourricières et sauvages. Installé autour d’une ancienne ferme, le jardin explore différentes manières de composer un paysage vivant et écologique. Massifs, potagers, arbres et végétation spontanée cohabitent pour former un jardin en évolution, inspiré par le fonctionnement des milieux naturels. Les jardins se situent à Nyoiseau, au lieu-dit « La Martinaie ».

L’adresse de la commune nouvelle peut être différente selon les GPS ; nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Adresse alternative possible :

1157 route des Aulnays, 49500 Segré-en-Anjou Bleu

(Vérifiez que vous vous dirigez bien vers Nyoiseau.)

Parking sur place

Salon de thé ouvert de 14h à 19h (boissons et gourmandises maison, bio)

Jardin en pente ne permettant pas la circulation des fauteuils roulants dans de bonnes conditions

WC sur place

Les Jardins des Arcands ouvrent leurs portes pour une découverte libre du jardin. Les visiteurs peuvent se promener à leur rythme parmi les espaces ornementaux et nourriciers où se mêlent plantes et …

© Les Jardins des Arcands