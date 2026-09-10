Ouverture des serres et visites guidées en continu, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Ouverture des serres et visites guidées en continu Dimanche 20 septembre, 11h00 Jardin des plantes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les serres du Jardin des Plantes seront exceptionnellement ouvertes au public avec des mini visites guidées en continu des serres arides, tropicales humides et de production. Les visiteurs pourront découvrir la diversité des collections végétales ainsi que les missions de culture et de conservation menées par les équipes du Jardin des Plantes.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jpem.lille.fr »}]

Visite au milieu des serres

Thomas Houplin