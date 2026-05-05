Ouverture du café associatif L’Escale, Maison de quartier de l’île, Nantes
Ouverture du café associatif L’Escale, Maison de quartier de l’île, Nantes mardi 5 mai 2026.
Ouverture du café associatif L’Escale 5 – 28 mai Maison de quartier de l’île Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00
Le nouveau café associatif « L’Escale » de la maison de quartier vous donne RDV au mois de mai ! Venez profiter d’un lieu de convivialité et de partage, mais également un lieu où vous pourrez trouver de nombreuses activités en famille ou entre amis.
Maison de quartier de l’île 2 rue conan mériadec Nantes 44000 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 48 61 01 »}]
Ouverture du café associatif l’Escale à la maison de quartier de l’île. café activité manuelle
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