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Ouverture du café associatif L’Escale, Maison de quartier de l’île, Nantes

Ouverture du café associatif L’Escale, Maison de quartier de l’île, Nantes

Ouverture du café associatif L’Escale, Maison de quartier de l’île, Nantes mardi 5 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier de l'île

Adresse : 2 rue conan mériadec

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Ouverture du café associatif L’Escale 5 – 28 mai Maison de quartier de l’île Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00

Le nouveau café associatif « L’Escale » de la maison de quartier vous donne RDV au mois de mai ! Venez profiter d’un lieu de convivialité et de partage, mais également un lieu où vous pourrez trouver de nombreuses activités en famille ou entre amis.

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Ouverture du café associatif l’Escale à la maison de quartier de l’île. café activité manuelle

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