OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S Fontiers-Cabardès
OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S Fontiers-Cabardès vendredi 3 juillet 2026.
Fontiers-Cabardès
OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S
Fontiers-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Une soirée ambiance electro des années 70 et 80 avec Stéphanie Rougé et Xavier Bonnery, une rencontre explosive entre voix et rythme ! Let’s dance.
Entrée libre + adhésion obligatoire libre
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Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com
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English :
An evening of 70s and 80s electro music with Stéphanie Rougé and Xavier Bonnery—an explosive fusion of vocals and rhythm! Let’s dance.
Free admission + membership required (free)
L’événement OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par
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