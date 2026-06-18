Fontiers-Cabardès

OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Une soirée ambiance electro des années 70 et 80 avec Stéphanie Rougé et Xavier Bonnery, une rencontre explosive entre voix et rythme ! Let’s dance.

Entrée libre + adhésion obligatoire libre

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Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

An evening of 70s and 80s electro music with Stéphanie Rougé and Xavier Bonnery—an explosive fusion of vocals and rhythm! Let’s dance.

Free admission + membership required (free)

L’événement OUVERTURE DU CHAT BARRÉ SOIRÉE 70’S 80’S Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par