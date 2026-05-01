Ouverture du festival de Cannes au cinéma Jeanne d’Arc Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Ouverture du festival de Cannes au cinéma Jeanne d’Arc

Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Le cinéma associatif vous convie à une soirée spéciale pour l’ouverture du 79e Festival de Cannes.

19h00 Cérémonie d’Ouverture (Accès gratuit)

Partagez en direct la retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes.

20h30 Avant-Première du film La Vénus Électrique (4€)

Poursuivez la soirée avec la projection en avant-première du film choisi pour ouvrir le Festival La Vénus Électrique, une comédie romantique de Pierre Salvadori.

Synopsis L’action se déroule à Paris en 1928. Antoine Balestro, un peintre en vogue, n’arrive plus à peindre depuis le décès de son épouse. Un soir, il tente d’entrer en contact avec elle en faisant appel à une voyante. Cette rencontre marque le début d’une intrigue où Antoine retrouve peu à peu son inspiration. .

Cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 52 29 52 70 cinema.beaupreau@free.fr

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English :

The cinema associatif invites you to a special evening for the opening of the 79th Cannes Film Festival.

L’événement Ouverture du festival de Cannes au cinéma Jeanne d’Arc Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges