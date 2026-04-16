Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:30:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg

Pour cette rétrospective le 4ème film diffusé est Jurassic Park

Synopsis

Ne pas réveiller le chat qui dort ! C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le clonage de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde.

Le film est diffusé en version originale sous titrée .

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com

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English :

From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg

L’événement Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges