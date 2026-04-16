Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges lundi 18 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 20:30:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Du 26 avril au 8 juin le Cinéville de Beaupréau vous propose de découvrir ou redécouvrir les films de Steven Spielberg
Pour cette rétrospective le 4ème film diffusé est Jurassic Park
Synopsis
Ne pas réveiller le chat qui dort ! C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le clonage de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde.
Le film est diffusé en version originale sous titrée .
Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From April 26 to June 8, Beaupréau’s Cinéville invites you to discover or rediscover the films of Steven Spielberg
L’événement Rétrospective Spielberg Jurassic Park en version originale sous titrée Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Paradis bleu RDV Nature en Anjou Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Mauges Communauté, Beaupréau-en-Mauges 1 mai 2026
- Randonnée « Les coteaux de la Roche » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée « Les deux vallées » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Randonnée « Les Cabournes » Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire 1 mai 2026