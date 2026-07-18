Informations pratiques

Figeac

Ouverture du festival Re-Naissance à Figeac

5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Que la fête commence !

L'équipe du festival Re-Naissance a le plaisir de vous convier à son apéritif d'ouverture qui marquera le lancement d'un mois entier de festivités !

Que la fête commence !

L'équipe du festival Re-Naissance a le plaisir de vous convier à son apéritif d'ouverture qui marquera le lancement d'un mois entier de festivités !

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5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

Let the party begin!

The Re-Naissance festival team is pleased to invite you to its opening cocktail party, which will kick off a full month of festivities!

L’événement Ouverture du festival Re-Naissance à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac