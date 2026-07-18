Ouverture du festival Re-Naissance à Figeac Figeac
mercredi 19 août 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Ouverture du festival Re-Naissance à Figeac
5 rue du crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Que la fête commence !
L'équipe du festival Re-Naissance a le plaisir de vous convier à son apéritif d'ouverture qui marquera le lancement d'un mois entier de festivités !
Que la fête commence !
L'équipe du festival Re-Naissance a le plaisir de vous convier à son apéritif d'ouverture qui marquera le lancement d'un mois entier de festivités !
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5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org
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English :
Let the party begin!
The Re-Naissance festival team is pleased to invite you to its opening cocktail party, which will kick off a full month of festivities!
L’événement Ouverture du festival Re-Naissance à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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