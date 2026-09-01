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AGENDA · Rémalard en Perche

Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit de Bellou-sur-Huisne Patrimoine Rémalard Rémalard en Perche

samedi 12 septembre 2026 · Rémalard · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rémalard
Adresse
22, rue du Prieuré
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit de Bellou-sur-Huisne Patrimoine

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s’étendent sur un hectare. Au souci des accords de couleurs s’ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l’abondance des jardins anglais et la structuration des jardins à la française.

Visite libre samedi 12 & dimanche 13 septembre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis).   .

Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15  jardinlapetiterochelle@gmail.com

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English : Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit de Bellou-sur-Huisne Patrimoine

L’événement Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit de Bellou-sur-Huisne Patrimoine Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-15 par OT CdC Coeur du Perche

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