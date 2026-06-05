Rémalard en Perche

Rallye des familles

Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Rallye des Familles propose un parcours ludique de 5 km, avec une variante plus courte accessible aux plus jeunes familles. Tout au long du circuit, des animations et jeux thématiques seront proposés aux participants dans une ambiance conviviale et non compétitive. Au-delà de la randonnée, le Rallye des Familles est conçu comme un véritable temps de découverte, d’échanges et de sensibilisation. Les familles pourront rencontrer différents partenaires du territoire et découvrir des animations favorisant le bien-être, le jeu, la coopération et la parentalité positive. Le Rallye des Familles est organisé avec le soutien de partenaires engagés dans les domaines de la parentalité, de la santé et de l’animation territoriale l’association ThéraPerche, Emma Parenthèse, Géraldine Schuman, la médiathèque le Passage, la mission locale, Francas, la ferme Courpotin, les professionnels de la communauté de communes (petite enfance enfance jeunesse ludothèque, culture).

Pratique Départ autonome entre 13h et 14h30 sur la voie verte à côté de l’église de Bellou-sur-Huisne 2 parcours pédestres au choix 5 km ou 2,4 km. À l’arrivée buvette à la ludothèque. .

Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 81 80 32 39 petite.enfance@coeurduperche.fr

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English : Rallye des familles

L’événement Rallye des familles Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche