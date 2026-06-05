ABISKO, un duo folk qui invite au voyage Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche
ABISKO, un duo folk qui invite au voyage Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche dimanche 9 août 2026.
Rémalard en Perche
ABISKO, un duo folk qui invite au voyage
Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’association Bellou Patrimoine en partenariat avec Musica Pertica accueille le duo ABISKO en l’église Saint-Paterne où résonnera des chants venus du monde entier.
ABISKO est un duo folk acoustique où les voix se tissent en polyphonie dans plus de huit langues. Guitare, piano et harmonies dessinent une musique intime et nomade, entre reprises réinventées et compositions originales.
Pratique sans réservation. .
Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
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English : ABISKO, un duo folk qui invite au voyage
L’événement ABISKO, un duo folk qui invite au voyage Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche
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