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Soirée ciné en plein air Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Soirée ciné en plein air Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 22 août 2026.

Lieu : Bellou sur Huisne

Adresse : 22 Rue de l'Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Soirée ciné en plein air

Bellou sur Huisne 22 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le collectif baptisé Syndicat d’Initiative du Perche organise une première soirée Ciné Open Air dans le centre de Bellou-sur-Huisne (22 rue de l’Huisne).

À partir de 17 heures, venez partager des jeux, des animations musicales, un bar et une restauration sur place.
À la tombée de la nuit, un film grand public sera proposé.

Pratique sans réservation.   .

Bellou sur Huisne 22 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : Soirée ciné en plein air

L’événement Soirée ciné en plein air Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche

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