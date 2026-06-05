Soirée ciné en plein air Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Soirée ciné en plein air Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 22 août 2026.
Rémalard en Perche
Soirée ciné en plein air
Bellou sur Huisne 22 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le collectif baptisé Syndicat d’Initiative du Perche organise une première soirée Ciné Open Air dans le centre de Bellou-sur-Huisne (22 rue de l’Huisne).
À partir de 17 heures, venez partager des jeux, des animations musicales, un bar et une restauration sur place.
À la tombée de la nuit, un film grand public sera proposé.
Pratique sans réservation. .
Bellou sur Huisne 22 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée ciné en plein air
L’événement Soirée ciné en plein air Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Expérience Pépite au Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 10 juin 2026
- Festival Nomade du Perche 2ème édition Rémalard Rémalard en Perche 12 juin 2026
- Concert Festival Nomade du Perche Moutiers-au-Perche 12 juin 2026
- Le Destin Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche 12 juin 2026
- Ciné-Concert Festival Nomade du Perche Rémalard Rémalard en Perche 12 juin 2026