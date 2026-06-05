Soirée ciné en plein air Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 22 août 2026.

Rémalard en Perche

Soirée ciné en plein air

Bellou sur Huisne 22 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le collectif baptisé Syndicat d’Initiative du Perche organise une première soirée Ciné Open Air dans le centre de Bellou-sur-Huisne (22 rue de l’Huisne).

À partir de 17 heures, venez partager des jeux, des animations musicales, un bar et une restauration sur place.

À la tombée de la nuit, un film grand public sera proposé.

Pratique sans réservation. .

Bellou sur Huisne 22 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Soirée ciné en plein air

L’événement Soirée ciné en plein air Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche