La fabuleuse maison de Pierre Loti Conférence Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche samedi 8 août 2026.

Rémalard en Perche

La fabuleuse maison de Pierre Loti Conférence

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La Maison Pierre Loti à Rochefort a été imaginée par l’écrivain voyageur et met en scène de somptueux décors qu’il ramène d’Asie, du Moyen-Orient, du Maghreb et de Polynésie : pagode japonaise, salon turc, salle chinoise, mosquée, grande salle Renaissance, salle à manger gothique…

Elsa Ricaud, architecte du patrimoine, a dirigé la restauration qui a permis à la maison de rouvrir ses portes en 2025. Sa conférence nous emmènera dans les coulisses de ce chantier, exceptionnel en tous points…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : La fabuleuse maison de Pierre Loti Conférence

L’événement La fabuleuse maison de Pierre Loti Conférence Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche