Paris Couleurs Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Paris Couleurs Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 22 août 2026.
Rémalard en Perche
Paris Couleurs Exposition
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-22
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-08-22
Photographe humaniste et engagé, Sylla Grinberg a documenté pendant longtemps la vie de la ville de Bobigny, dont il était le photographe officiel. Il s’attache aussi aux portraits, aux paysages en noir-et-blanc, explorant le monde d’un regard aiguisé.
Pour le Passage, il a réalisé un ensemble de portraits vivants et vibrants de silhouettes croisées dans les rues de la capitale : Paris couleurs !
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.
Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h.
Vernissage le samedi 22 août à 18 heures. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Paris Couleurs Exposition
L’événement Paris Couleurs Exposition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche
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