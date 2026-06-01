Paris Couleurs Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Paris Couleurs Exposition

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-22

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-08-22

Photographe humaniste et engagé, Sylla Grinberg a documenté pendant longtemps la vie de la ville de Bobigny, dont il était le photographe officiel. Il s’attache aussi aux portraits, aux paysages en noir-et-blanc, explorant le monde d’un regard aiguisé.

Pour le Passage, il a réalisé un ensemble de portraits vivants et vibrants de silhouettes croisées dans les rues de la capitale : Paris couleurs !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h.

Vernissage le samedi 22 août à 18 heures. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Paris Couleurs Exposition

L’événement Paris Couleurs Exposition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche