Festival de musique classique « Les Harmonies du Perche »

Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-13

fin : 2026-08-16

2026-08-13

5ème édition de ce festival de musique classique qui se déroulera du 13 au 16 août.

Les Harmonies du Perche ancrent la musique classique dans la modernité en s’adressant à toutes et à tous à travers une programmation riche et diversifiée de l’atelier pour enfants au concert classique en passant par des lectures et des contes musicaux. Venez écouter des concerts intimistes et conviviaux dans des églises à l’acoustique exceptionnelle et partager des temps d’échange avec les artistes !

Ce festival devrait se dérouler notamment en l’église Saint-Germain d’Auxerre à Rémalard-en-Perche & en l’église

Notre-Dame du Mont-Harou à Moutiers-au-Perche. .

Rémalard Eglise Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 7 83 75 87 47 lesharmonies.contact@gmail.com

