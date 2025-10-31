Festival Buenos Aires en Perche Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Festival Buenos Aires en Perche

7ème édition du festival de Tango Buenos Aires en Perche qui se déroulera à l’ Espace Octave Mirbeau à Rémalard.

Ouverture à 11 heures avec une initiation tango gratuite.

Des cours et stages de tango, milonga et vals seront dispensés par des maestros de 13h à 19h.

Un spectacle inédit danse/musique à 19h30.

Un bal milonga avec DJ aura lieu à partir de 20h30. .

