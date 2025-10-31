Festival Buenos Aires en Perche Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
2026-09-19
7ème édition du festival de Tango Buenos Aires en Perche qui se déroulera à l’ Espace Octave Mirbeau à Rémalard.
Ouverture à 11 heures avec une initiation tango gratuite.
Des cours et stages de tango, milonga et vals seront dispensés par des maestros de 13h à 19h.
Un spectacle inédit danse/musique à 19h30.
Un bal milonga avec DJ aura lieu à partir de 20h30. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 buenosairesenperche@gmail.com
